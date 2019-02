Eine Ausstellung in der Klosterstraße zum Thema Revolution 1918/19

Es war das erste militärische Bombardement aus der Luft auf Berlin. Im Zuge der Märzkämpfe des Jahres 1919 am Ende der Revolution wurden gegen die Revolutionäre von den rechten Freikorps sogar Bombenflugzeuge eingesetzt, die auf Flugplätzen in Staaken und Johannisthal stationiert waren. Die Kampfflugzeuge warfen ihre Bomben an der Strecke der heutigen Frankfurter Allee in Friedrichshain und Lichtenberg ab. Auch Artillerie wurde in den Wohngebieten eingesetzt. Die blutigen Märzkämpfe vor allem in Lichtenberg, die heute vielfach in Vergessenheit geraten sind, forderten damals mindestens 1200 Tote.

»Es war die Massierung von Truppen der kaiserlichen Armee, die zur Gewalteskalation führte«, sagt Bjoern Weigel. Der Historiker hat gemeinsam mit Moritz van Dülmen von der Kulturprojekte Berlin GmbH im Zusammenhang mit den derzeitigen Jubiläumsveranstaltungen zu 100 Jahren Revolution ein neues Buch vorgelegt. Der Titel lautet »Es lebe das Neue! ...