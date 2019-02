Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) trennt sich von Staatssekretär Henner Bunde - dem einzigen mit CDU-Parteibuch im rot-rot-grünen Senat. Pop sagte am Freitag: »Henner Bunde verlässt zur Mitte der Legislaturperiode die Senatsverwaltung für Wirtschaft. Dies erfolgt in gegenseitigem Einverständnis.« Bunde war 2005 in die CDU eingetreten. Der 54-Jährige war seit Ende 2012 Staatssekretär in Berlin und soll nun am 12. Februar in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Seine Nachfolge wird, wie die Senatorin bekanntgab, Barbro Dreher (parteilos) antreten, die als neue Staatssekretärin die Bereiche zentrale Dienste sowie Betriebe und Strukturpolitik verantworten soll. Dreher arbeitet bislang in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. dpa/nd