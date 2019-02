Ein Postbote hat sich in Pankow an einem mit Rasierklingen gespickten Briefkasten verletzt, als er Sendungen durch den Einwurfschlitz stecken wollte. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in eine Klinik, teilte die Polizei am Samstag mit. Beamte fanden in der Wohnung des Briefempfängers im Pölnitzweg Zubehör zum Betreiben einer Cannabisplantage, Cannabis-Pflanzen und einen Elektroschocker. Der 28-jährige Wohnungsinhaber wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung und des unerlaubten Handels mit illegalen Betäubungsmitteln ermittelt. dpa/nd