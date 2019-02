Max Hartung erreichte beim Weltcup der Säbelfechter in Warschau den dritten Platz. Nach drei Siegen scheiterte der 29 Jahre alte Europameister aus Dormagen am Sonnabend erst im Halbfinale knapp an dem Italiener Luca Curatoli. Den Sieg sicherte sich der WM-Zweite Eli Dershwitz aus den USA. »Max hat sich in diesem starken und großen Starterfeld sehr gut präsentiert, er hat super gefochten und er kann mit seinem dritten Platz sehr zufrieden sein«, lobte Bundestrainer Vilmos Szabo. Die anderen Deutschen schieden früh aus.