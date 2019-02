Stellvertretende SPD-Vorsitzende will »gute und individuelle Maßnahmen« für junge Arbeitslose zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt anbieten

Die LINKEN-Abgeordnete Sabine Zimmermann kritisierte die Anrechnungspraxis. »Es ist haarsträubend, wenn sich die Jugendämter mit Anträgen der Jobcenter herumschlagen müssen, die nur darauf abzielen, Kosten bei Hartz IV einzusparen«, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Familienausschusses dem »RedaktionsNetzwerk Deutschland« am Montag. »Den Betroffenen bringt das keinen Cent mehr in der Tasche, denn der Unterhaltsvorschuss wird vollständig angerechnet.«

Berlin. Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland erhalten einem Zeitungsbericht zufolge Unterhaltsvorschuss. Ende September 2018 wurde für rund 780.000 Minderjährige Unterhaltsvorschuss gezahlt, wie laut dem »RedaktionsNetzwerk Deutschland« am Montag aus der Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der LINKEN hervorgeht. Ein Jahr zuvor waren es noch 520.000 gewesen. Rund 360.000 Kinder und Jugendliche - und damit fast die Hälfte - bezogen zusätzlich Hartz-IV-Leistungen, auf die der Unterhaltsvorschuss vollständig angerechnet wird.

Eine Frau geht im Großen Garten in Dresden (Sachsen) mit mehreren Kindern spazieren. Wenn zum Kindesunterhalt verpflichtete Eltern nicht zahlen, springt Vater Staat ein. Die Zahlungen werden aber bei Hartz IV Empfängern vollständig angerechnet. Die LINKE kritisiert diese Verrechnung.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Straßentheater vor Botschaften in Berlin

Der Titelverteidiger aus München erleidet beim 1:3 in Leverkusen einen Rückschlag

Venezuela spitzt sich der Machtkampf zu / Der amtierende Präsident will sich dem Druck von USA und EU nicht beugen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!