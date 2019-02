Die Belagerung Vukovars dauerte 87 Tage. Nach dem Einmarsch der Jugoslawischen Volksarmee im November 1991 kam es zu Vertreibungen der kroatischen Bevölkerung Foto: Milos Cvetkovic/Image of War Museum

Unscheinbar und ohne großes Aufregen hat sich am Park Zrinjevac in Zagreb etwas geändert: Seit dem Spätsommer 2018 ist das Museum »Image of War« geöffnet. Es beinhaltet mehr als 100 Fotografien von professionellen wie privaten Fotografen aus der Zeit des Kroatienkrieges zwischen 1991 und 1995, als sich das Land für unabhängig von Jugoslawien erklärte.

Die gezeigten Fotos sind so schonungslos wie bedrückend: Enthauptungen, Leichen neben Blutlachen in den Straßen, Panzer, brennende Häuser, die stumpfen wie leeren Blicke der Soldaten, die verzweifelten und trauernden Zivilisten. Bei einigen Werken beschreiben die Fotografen, wie das jeweilige Bild entstanden ist. Deutlich wird sofort, der Krieg hat keine schönen Seiten. Oder wie der kroatische Fotograf Pavo Urban es ausdrückt: »Die gewöhnlichen Leute, die sich nur für Frieden und eine bessere Zukunft interessieren, werden am meisten leiden.« Dazu werden im Keller zwei Videos mit Inte...