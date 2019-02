»Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis« - diese Devise war spätestens mit dem Ende des rheinischen Kuschelkapitalismus obsolet. Schon seit langem gilt stattdessen in der Besten aller neoliberalen Welten die Devise: »Hast du mit einer Sach’ Theater, engagiere flugs Berater!« Die machen zwar auch nicht viel mehr als einem später in feinstem Kauderwelsch zu raten, was sie selbst vorher geraten haben - das aber stets bestens frisiert und auf allerschönsten Folien. Ein herrliches Abbild unserer Tage, selbst der obligatorische Plastikmüllanteil ist dabei. Dass sich das nicht unbedingt mit der Demokratie verträgt: Nun, das war ja gar nicht Bestandteil des Vertrags. So wie man im Zweifel, wenn mal wieder was so richtig gegen das Vertrauensfundament in der Gesellschaft geballert ist, immer alles wahlweise auf »die Berater« schieben kann. Denn: Eine Beraterunverträglichkeit hat noch kein Ministerium davon abgehalten, sich trotzdem bestens mit Beratern zu vertragen. Deswegen kriegen die auch die besten Verträge. stf