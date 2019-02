Für die einen ist sie eine Heldin, für die anderen eine Straftäterin. Die schwedische Aktivistin Elin Ersson auf dem Weg zu ihrer Gerichtsverhandlung. Sie hatte im Juli vergangenen Jahres eine Abschiebung nach Afghanistan verhindert. Deshalb ist sie jetzt wegen Verstoßes gegen das Luftfahrtgesetz angeklagt. Foto: AFP/TT News Agency/Adam Ihse

Göteborg. In Schweden hat das Gerichtsverfahren gegen Elin Ersson begonnen. Die junge Aktivistin hatte in einem Flugzeug die Abschiebung eines Afghanen verhindert. Die 21-Jährige muss sich vor dem Bezirksgericht in Göteborg wegen Verstoßes gegen das Luftfahrtgesetz verantworten, wie ein Gerichtssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ein Urteil soll am 18. Februar gefällt werden. Verstöße gegen das Luftfahrtgesetz können mit Bußgeldern oder einer Gefängnisstrafe mit bis zu sechs Monaten geahndet werden.

Ersson hatte am 23. Juli 2018 in Göteborg eine Passagiermaschine von Turkish Airlines aufgehalten, um so zu verhindern, dass ein 52-jähriger Afghane in seine Heimat abgeschoben wird. Sie hatte sich geweigert, ihren Platz einzunehmen, wodurch die Maschine auf ihrem Weg in Richtung Istanbul nicht starten konnte. Die Aktion hatte sie per Live-Video auf Facebook geteilt. Im Internet wurde sie daraufhin zugleich als Heldin gefeiert und wüst beschimpft.

In der Anklageschrift wird ihr vorgeworfen, sich an Bord nicht an die Anweisungen des Personals gehalten zu haben. Schwedischen Medien hatte sie nach dem Vorfall gesagt, in ihrem Land gebe es zwar keine Todesstrafe. Eine Abschiebung in ein Kriegsland könne aber den Tod bedeuten.

Die Gruppe »sitzstreiken - Göteborg«, der Ersson angehört, hat eine Petition auf dem Webportal avaaz.org gestartet. Sie wollen die Aktivistin während des Verfahrens damit unterstützen. Inzwischen haben mehr als 9.500 Menschen aus unterschiedlichen europäischen Ländern unterzeichnet und über 1500 Mal auf Facebook geteilt. dpa/ulk