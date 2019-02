San Francisco. Angesichts des wachsenden Wettbewerbs hat der Internetgigant Google die Kosten für Onlinewerbeanzeigen deutlich gesenkt. Die sogenannten Kosten pro Klick lagen im letzten Quartal 2018 um 29 Prozent niedriger als im Vorjahresquartal, wie der Google-Mutterkonzern Alphabet mitteilte. Die Werbeeinnahmen stiegen aber um 20 Prozent auf 32,6 Milliarden Dollar. Werbung macht damit einen Großteil der Einnahmen des Konzerns in Höhe von insgesamt 39,3 Milliarden Dollar im vierten Quartal aus. Der Alphabet-Gewinn betrug in dem Zeitraum 8,95 Milliarden Dollar. Im gesamten vergangenen Jahr stieg der Gewinn auf 30,7 Milliarden Dollar und der Umsatz auf 136,8 Milliarden Dollar. Im Ringen um Werbeanzeigen liegt Google schon seit Langem im Wettstreit mit Facebook. AFP/nd

