Anlässlich der Berlinale ruft die Gewerkschaft ver.di in Kinos beschäftigte Personen zu Protesten »für existenzsichernde Löhne in den Kinos« auf. Das durchschnittliche Stundenentgelt Vollzeitbeschäftigter liegt unter dem von der Bundesregierung ermittelten Stundenlohn von 12,63 Euro, ab dem keine Altersarmut mehr drohe. Jörg Reichel, zuständiger Gewerkschaftssekretär von ver.di, bemerkt: »Für die jungen Beschäftigten reicht der Lohn nicht mehr für die Miete, für die langjährigen Beschäftigten ist das Jobcenter im Alter die Realität.« Am Freitag und Samstag sollen vor dem Berlinale-Palast Kundgebungen stattfinden, zu denen etwa hundert Teilnehmer erwartet werden. joa