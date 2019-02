An der Hasenheide in Kreuzberg beginnen die Bauarbeiten für den geschützten Radstreifen auf der südlichen Straßenseite. Das teilten die Verkehrsverwaltung und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg am Dienstag mit. Zunächst soll, abhängig von der Wetterlage, der rechte Fahrstreifen erneuert werden, im Anschluss werden die Poller gesetzt und eine provisorische Markierung mit weißer Farbe erfolgen. Der erste Bauabschnitt zwischen Südstern und Fichtestraße soll bereits Ende Februar fertig werden, Ende März die komplette Strecke bis zum Hermannplatz. Die vorgesehene grüne Markierung kann erst aufgebracht werden, wenn es wieder wärmer wird. »Weitere Maßnahmen, die in diesem Jahr umgesetzt werden, sind Abschnitte der Gitschiner Straße/Skalitzer Straße und der Karl-Marx-Allee«, kündigt Bezirks-Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) an. nic