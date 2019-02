Park City. Als Selina Jörg im Finale des Parallel-Riesenslaloms über die Ziellinie fuhr, zweifelte sie: »Hatte ich einen Torfehler?« Hatte sie nicht. Als ihre russische Endlaufgegnerin Natalia Sobolewa nach einem Fahrfehler mit großem Rückstand ankam, jubelte die 31-jährige schon. »Weltmeisterin - das ist der Wahnsinn!« Bei der Siegehrung vergoß sie dann Glückstränen. Dabei waren die Ausgangsbedingungen für die »ewige Vierte« im Schneetreiben in den Rocky Mountains gar nicht so günstig. »Der Neuschnee, die schlechte Piste, all das mag ich überhaupt nicht.« Dann raste sie aber schon in der Qualifikation zur Bestzeit und hatte somit bis zum Finale freie Kurswahl: auf dem blauen fuhr sie zu Gold. Mit ihren Sieg haben die deutschen Snowboarder die Medaillenvorgabe für die WM in Park City schon erfüllt. Nach Bronze im Mixed war kurz vor Jörg auch der 25-jährige Stefan Baumeister als Dritter aufs Podest im Parallel-Riesenslalom gefahren. nd/Agenturen

Foto: dpa/Alex Goodlett