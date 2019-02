Die Deutsche Wohnen bestätigt den von der Mieterinitiative Kotti & Co beklagten Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung für Hunderte Wohnungen auf der Südseite des Kottbusser Tors in Berlin-Kreuzberg. »Am 25. Januar ist eine Heizanlage im Quartier ausgefallen, die in der Tat einen dreistellige Zahl an Wohnungen versorgt«, erklärt Marko Rosteck, Sprecher der Deutsche Wohnen auf nd-Anfrage. Einer der beiden Heizkessel war und sei defekt, woraufhin der zweite Kessel kurzzeitig auch den Betrieb eingestellt habe, so der Konzern. Die Mieter seien »umgehend« per Hausaushang informiert und Radiatoren zur Verfügung gestellt worden. »Weiter haben wir dafür gesorgt, dass der zweite Heizkessel den Betrieb schnellstmöglich wieder aufnimmt. Das ist am 28. Januar gelungen«, berichtet Rosteck. Seitdem hätten die betroffenen Wohnungen übergangsweise zumindest etwa 80 Prozent Heizleistung und Warmwasserleistung.

Dass seit 28. Januar seine Wohnung ...