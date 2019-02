Köln. In jedem fünften Unternehmen sind, so eine Studie, Frauen im Betriebsrat unterrepräsentiert. Im Durchschnitt ist jeder vierte Betriebsrat eine Frau (26 Prozent), so eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Oft gebe es zu wenig Frauen, die kandidieren wollten. Eine höhere Frauenquote (38 Prozent) gebe es in Betriebsräten von Dienstleistungsunternehmen. Das liege an einem höheren Anteil weiblicher Beschäftigter. In nur 18 Prozent der befragten Unternehmen leitet den Angaben zufolge eine Frau das Gremium. epd/nd