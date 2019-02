Der Arbeitsmarkt der Zukunft ist zunehmend maschinell und automatisiert, gesteuert von Künstlicher Intelligenz (KI). China demonstriert derzeit, was für verblüffende, wenn nicht beängstigende Fähigkeiten KI bereits erreicht hat. Das Überwachungssystem »Null Vertrauen« überprüft mittels der Analyse riesiger Datenmengen (Big Data) die Arbeit und das Privatleben von Millionen Beamten. Das System arbeitet so lückenlos und konsequent, dass es auf Druck von verschiedenen Provinzregierungen wieder vom Netz genommen wurde. Obwohl bloß in einem Prozent aller Verwaltungsgebiete des Riesenlandes eingesetzt, vermochte das Antikorruptionssystem so weit fast 9000 Beamte zu überführen.

KI-Überwachung steht hoch im Kurs im China unter Präsident Xi Jingping, der wiederholt betonte, dass wissenschaftliche und technologische Innovationen wie Big Data und KI bei der Regierungsreform gefördert werden müssen. In China ist bereits ein landesweites Gesichtserk...