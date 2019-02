Ankara. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras ist am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara eingetroffen. Er will sich um einen Abbau der Spannungen bemühen. Tsipras kam zunächst mit Vizepräsident Fuat Oktay zusammen, bevor er Präsident Recep Tayyip Erdogan traf. Bei den Gesprächen sollte es um die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Migrationsfrage und die Spannungen in der Ägäis und auf Zypern gehen. Zwar hat sich das Verhältnis verbessert, doch bleiben viele Konfliktpunkte. In der Ägäis gibt es rund um eine umstrittene Inselgruppe immer wieder militärische Zwischenfälle. AFP/nd