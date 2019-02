Da mögen viele tief durchatmen, sich freuen und staunen. Nämlich darüber, dass die Mehrheit der CDU/CSU- Bundestagsfraktion nach langer Debatte zu einem Verbot der Tabakaußenwerbung bereit scheint. Dann wird Deutschland nicht mehr Europas letztes Land sein, in dem von gewaltigen Plakaten aus der Genuss des Rauchens in die Welt geblasen werden darf. Jahrelang sah die Fraktion zu, wie vehement sich ihr Chef Volker Kauder gegen das Verbot stemmte. Nun, gut vier Monate nach seiner Ablösung, ist es damit vorbei.

Also alles in Ordnung? Nein, keineswegs. Denn auf einem anderen wichtigen, sehr populären Terrain wird die Raucherei ungehemmt wie eh und je gezeigt: in Filmen, etwa in deutschen Spielfilmen. Da wird nach Herzens Lust inhaliert und gepafft, gehustet freilich nicht. Und überhaupt füllt die krankmachende Seite des Qualmens keine Szene.

Was manchen Zuschauern schon aufgefallen sein wird, die scheinbare Nebenrolle, die Zigaretten spielen...