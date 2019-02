Berlin. Frauen, die besonders stark von krankhaften Fettverteilungsstörungen betroffen sind, können sich das Fett bald auf Kosten ihrer gesetzlichen Krankenkasse absaugen lassen. Das geht aus einem Brief des Gemeinsamen Bundesausschusses für das Gesundheitswesen an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hervor. Er hatte auf eine solche Regelung gedrungen. Die Leistung stehe den von einem Lipödem betroffenen Frauen mit Stadium 3 ab dem 1. Januar 2020 zur Verfügung, heißt es in dem Brief. Frauen, bei die Krankheit im Stadium 1 oder 2 auftritt, können demnach noch nicht von der Regelung profitieren. Insgesamt leiden bis zu drei Millionen Frauen unter der Fettverteilungsstörung. AFP/nd