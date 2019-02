Berlin. Ein neues Sicherheitssystem für verschreibungspflichtige Arzneimittel tritt an diesem Samstag in Kraft und soll die Verbraucher besser vor gefälschten Medikamenten schützen. Bestandteil sind eine individuelle Nummer für jede Packung und ein Erstöffnungsschutz, wie die Organisation Securpharm mitteilte. Sie wurde von Industrie, Großhandel und Apothekerschaft ins Leben gerufen und hat das neue System anhand von EU-Vorgaben entwickelt. Da die Packungen mit dem neuen Schutz ab 9. Februar erst nach und nach in den Handel kommen, wird es für eine Übergangszeit Packungen auch noch ohne neue Sicherheitsmerkmale in den Apotheken geben. AFP/nd