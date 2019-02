Parallel zum Berlinale Filmfestival findet vom 7. bis zum 17. Februar die »Boddinale« auf dem Gelände des Flutgraben e.V. in Treptow-Köpenick statt. Es werden Filme gezeigt, die mit minimalen Budgets gedreht wurden und es bislang noch nicht auf eine Leinwand geschafft haben, so die Veranstalter. Ein Großteil der Filme ist in Berlin gedreht worden. Am Ende des Festivals vergibt eine Fachjury drei Awards. Der Eintritt zu allen Filmen ist frei. nd