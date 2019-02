Berlin. Die Regierungen in Berlin und Paris ringen um den Umgang mit dem chinesischen Telekomausrüster Huawei beim Aufbau des Netzwerks für den schnellen Mobilfunkstandard 5G. In der Bundesregierung sei die Willensbildung »zu diesem komplexen Thema« noch nicht abgeschlossen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch.

In mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschl...