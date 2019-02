Karlsruhe. Der Energiekonzern EnBW will in Brandenburg erstmals einen Solarpark mit 175 Megawatt Leistung ohne EEG-Förderung bauen. Die Anlage soll auf dem Gebiet der Kleinstadt Werneuchen (Kreis Barnim) auf 164 Hektar entstehen, wie Energie Baden-Württemberg am Mittwoch in Karlsruhe mittelte. Zuerst hatte das »Handelsblatt« über das Vorhaben berichtet. Nach EnBW-Angaben geht es um das aktuell größte Solarprojekt in Deutschland. Die endgültige Investitionsentscheidung will das Unternehmen noch in diesem Jahr treffen. Geplant ist eine Stromerzeugung, mit der rechnerisch rund 50 000 Haushalte versorgt werden können. dpa/nd