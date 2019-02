Aktivisten in den USA machen mobil für eine Wende zum Klimaschutz

US-Abgeordnete verweigern Gefolgschaft / Nächster Syrien-Dreiergipfel in Vorbereitung

Washington. Das Defizit der US-Handelsbilanz hat sich im November deutlich verringert. Das Defizit fiel um 6,4 Milliarden auf 49,3 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatten die USA das höchste Defizit seit zehn Jahren verzeichnet. Nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump kommt ein chronischer Importüberschuss einer unfairen Behandlung durch das Ausland gleich. Zur Defizitverringerung übt Trump Druck auf große Handelspartner wie China oder die EU aus, damit diese mehr aus den USA importieren. dpa/nd

