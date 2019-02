Berlin. Der Essenslieferant Delivery Hero ist dank deutlich gestiegener Bestellungen kräftig gewachsen. Der Umsatz kletterte 2018 ohne das Deutschland-Geschäft um 65 Prozent auf 687 Millionen Euro, teilte das seit Juni im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. dpa/nd

