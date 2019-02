Arnstadt. Der Ilm-Kreis und die Stadt Arnstadt bieten Alternativen zum neuen Standort des Bratwurstmuseums in Mühlhausen an. »Wir haben ein Grundstück, das wir für geeignet halten, allen gestellten Anforderungen aus unsere Sicht entspricht und das wir sofort anbieten können«, so Landrätin Petra Enders (parteilos) am Mittwoch. Das Museum gehöre nach Arnstadt, wo die Bratwurst in Aufzeichnungen des Walpurgisklosters erstmals 1404 erwähnt worden sei, so Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). Nach Kritik am geplanten Standort in Mühlhausen - auf dem Gelände eines ehemaligen Außenlagers des KZ Buchenwald - wird nach einem neuen Standort gesucht. dpa/nd