In der Herderkirche, erste Reihe von links: Angela Merkel, Wolfgang Schäuble und Elke Buedenbender – Ehefrau von Frank-Walter Steinmeier, rechts neben ihr Foto: AFP/Martin Schutt

Die deutschen Verfassungsorgane, das sind: der Deutsche Bundestag, vertreten durch seinen Präsidenten, Wolfgang Schäuble, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Bundesrat, vertreten durch seinen Präsidenten Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, die Bundesregierung, vertreten durch Bundeskanzlerin Angela Merkel, und das Bundesverfassungsgericht, vertreten von seinem Präsidenten Andreas Voßkuhle. Straßenzüge blieben für normales Publikum verkehrsfrei, Theaterplatz und Herderplatz waren zeitweise auch für Fußgänger gesperrt. Anlass war die erste Zusammenkunft des Nationalparlaments vor 100 Jahren, am 6. Februar 1919 eben hier in Weimar, das ein halbes Jahr später, im Juli, die Weimarer Verfassung verabschiedete.

So wie damals begann die Zeremonie am Mittwoch in der Herderkirche - auch viele Abgeordnete hatten sich einst vor dem ersten Sitzungstag dort getroffen, um den Segen höherer Mächte zu erbitten. Imm...