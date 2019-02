Die Veröffentlichung des Deutschen Herzberichtes ist in der Regel mit alarmierenden Zahlen verbunden. Bei der Vorstellung der Daten in diesem Jahr gab es einige Fortschritte zu vermelden. So ist die Sterblichkeit durch Herzkrankheiten im Vergleich zum Vorjahr absolut gesunken. Verglichen wurden für den Report, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde, hauptsächlich Zahlen von 2015 und 2016. In diesem Zeitraum hatten sich etwa die Sterbefälle bei Koronarer Herzkrankheit (KHK) um 4,6 Prozent verringert, die bei Herzschwäche sogar um fast 15 Prozent. Dennoch könne es keine Entwarnung geben. »Trotz aller Fortschritte in der Herzmedizin haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit über 338 000 Sterbefällen pro Jahr ihren Schrecken noch lange nicht verloren«, erklärt Dietrich Andresen, Vorstand der Deutschen Herzstiftung, die zum achten Mal für den Bericht zeichnet.

Herzmediziner sehen sich bei der Forschung im Nachteil

Mit der genannten Zahl ...