Berlin. Die CDU will bei ihrem »Werkstattgespräch« zur Zuwanderung einen Plan für die Zukunft der deutschen und europäischen Asylpolitik erarbeiten. Am Ende der zweitägigen Beratungen sollten »sehr konkrete Ergebnisse« stehen, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Donnerstag »Focus Online«. Mit der Veranstaltung am Sonntag und Montag arbeitet die CDU die Flüchtlingspolitik unter der früheren Parteivorsitzenden Angela Merkel auf. Ziel der Beratungen sei ein umsetzbarer Plan »für die Zukunft der deutschen und europäischen Asyl- und Migrationspolitik« mit »sinnvollen Punkten« das Europawahlprogramm und die Arbeit der CDU auf Bundes- und Landesebene, kündigte Ziemiak an. AFP/nd