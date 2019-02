Zwischen zwei Bäumen locker aufgespannt, wird die Slackline zum transportablen Sportgerät – und zum Blickfang. Denn auch alternative Bewegungskulturen leben vom Gesehenwerden. Foto: Adobe Stock/michelangeloop

Es war im Jahr 1966, als am San Francisco State College der »Vierte Weltkrieg« tobte: 40 Spieler versuchten beim »Gemetzel« auf Knien ihre Mitspieler zu »töten«, indem sie diese von der Matte stießen. In einer »Schlacht um die Erde« bugsierten sie einen zwei Meter großen Ball in die gegnerische Hälfte. Eine Rockband untermalte die Szenerie.

Diese beiden Spiele formten den Prototyp der »New Games«. Bei diesen »Neuen Spielen« gab es viel Körperkontakt und Überläufer, die eine Entscheidung des Spiels verzögerten. Die Veranstaltung, die ein gewisser Stewart Brand für Kriegsdienstverweigerer organisiert hatte, markierte den Ausgangspunkt der New Games, die den traditionellen Sport herausfordern sollten. »Play Hard - Play Fair - Nobody Hurt!« - solche Spiele sollten bewusst »hart« etwa die Perversionen des Vietnamkrieges erfahrbar machen, aber immer fair bleiben und niemand verletzen.

Der Innovator und Vordenker der US-amerikanisch...