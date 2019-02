Schwarz-Rot-Gold Foto: Christian Y. Schmidt

Die Bilder der Toten

Heute um 10.15 Uhr mit dem Fahrrad am Kottbusser Tor. Überall Blaulicht. Polizei- und Notarztwagen. Die Fahrbahn in Richtung Schlesisches Tor ist mit rot-weißem Plastikband abgesperrt. Dahinter steht ein achtachsiger Lastwagen. Auf dem langen Auflieger steht geschrieben: »Wir Fahren (Ihr) Gut«. Ich steige vom Rad und sehe aus der Entfernung, dass unter dem Lkw eine blaue Plastikplane liegt. Ich kann mir sofort denken, was passiert ist. Schon wieder eine(r) von uns, den Radfahrern oder Fußgängern. Ich überlege, ob ich ein Foto vom Lkw machen soll, damit ich die Details auf keinen Fall vergesse. Nach kurzem Zögern entscheide ich mich dafür. Aus dieser Entfernung und meinem Winkel ist nur der Lkw zu erkennen, nicht die blaue Plastikplane darunter, geschweige denn das Fürchterliche, das darunter liegen mag.

Eine Polizistin geht dazwischen. »Keine Fotos. Stellen Sie sich vor, Sie würden dort liegen.« Ich verzi...