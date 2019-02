Siemens baut weiter allein den ICE (Bild) und Alstom den TGV. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein europäischer Champion hätte es werden sollen. Einer, der es mit der Konkurrenz aus China aufnehmen kann. Doch das deutsch-französische Vorzeigeindustrieprojekt einer Fusion von Als-tom und Siemens ist gescheitert. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager schob der Übernahme des französischen TGV-Herstellers durch den deutschen Traditionskonzern einen Riegel vor. Die Aufregung in Paris, Berlin und Brüssel war groß - und doch von kurzer Dauer. Was bleibt, ist eine Debatte über die Industriepolitik in Zeiten der Globalisierung.

Kartellrechtlich war die Angelegenheit wohl das, was im Englischen als »no brainer« bezeichnet wird, eine Entscheidung, die ohne großes Nachdenken hätte getroffen werden können. Schon jetzt sind Siemens und Alstom in Europa mit Abstand Marktführer. In einzelnen Bereichen hätte ein fusioniertes Unternehmen eine fast perfekte Monopolstellung erreicht. Bei einer Anhörung der EU-Kommission mit den national...