CDU und SPD, beides Volksparteien, müssen sich um ihre Nähe zum Volk sorgen. Die SPD ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Aber auch die CDU macht sich angesichts der Umfragewerte für die dieses Jahr anstehenden Wahlen in Bremen, Sachsen und Thüringen daran, an ihrer Selbstdarstellung zu arbeiten. Beide Parteispitzen kommen am Sonntag und Montag zu Klausuren zusammen. Und die Sozialdemokraten können mit einem kleinen Plus von zwei auf 16 Prozent in der Sonntagsfrage des ZDF-Politbarometers immerhin ein Echo auf ihre Sozialstaatsideen erkennen, mit denen sie in der zurückliegenden Woche täglich neu von sich reden machten.

Die Christdemokraten nennen es ein »Werkstattgespräch«. Die neue Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte dazu angeregt, die parteiintern umstrittene Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel aufzuarbeiten. Die Saarländeri...