Teilnehmer stehen am 03.08.2017 in Berlin am Brandenburger Tor mit Fahnen bei einer Gedenkkundgebung zum Völkermord an den Jesiden. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte im Nordirak Tausende Jesiden aus ihren Siedlungsgebieten im irakischen Sindschar-Gebirge nach Syrien verschleppt und Gewaltverbrechen an ihnen verübt.

Foto: dpa/Kay Nietfeld