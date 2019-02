Foto: AFP/Ludovic Marin

Polizisten haben das Rathaus von Evry-Courcouronnes weiträumig abgesperrt. Hier soll an diesem kalten Winterabend die Debatte mit Präsident Emmanuel Macron stattfinden. Dabei steht nur eine Handvoll der Gilets Jaunes, der französischen Gelbwesten, frierend und keinesfalls bedrohlich an der nächsten Straßenkreuzung. Der Saal füllt sich nach und nach mit den geladenen 150 Bürgermeistern und 150 Vertretern von Hilfs- und Bürgervereinen. Philippe Rio, kommunistischer Bürgermeister von Grigny, einer 30 000-Einwohner-Stadt im Département Essonne, sagt auf die Frage nach den Gelbwesten: »Die wollen von dieser Debatte hier nichts wissen und sich schon gar nicht beteiligen, weil sie das Ganze für eine Propagandaschau der Regierung halten.« Verdienst der Gelben Westen sei aber, dass sie mit ihren oft überzogenen Anklagen und Forderungen Macron und die Regierung zum Reagieren gezwungen und so unbewusst eine nützliche Diskussion über die herangere...