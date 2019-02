Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen in diesem Jahr Kontrollen in Bussen und Bahnen verstärken. Mehr Kontrolleure sorgten für weniger Schwarzfahrer, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken am Sonntag. In diesem Jahr sollen 100 Kontrolleure pro Tag eingesetzt werden - 10 mehr als bisher. Zuvor hatte die »B.Z.« darüber berichtet. Den jährlichen Einnahmeverlust durch Schwarzfahren bezifferte sie auf 20 Millionen Euro. dpa/nd