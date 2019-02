Athen. Griechenlands Parlament hat am Freitag Nordmazedoniens NATO-Beitritt gebilligt. Eine Mehrheit von 153 Abgeordneten stimmte für die Ratifizierung der Aufnahme, 140 stimmten dagegen. »Die heutige Abstimmung vollendet den wichtigsten Teil griechischer Verpflichtungen«, sagte Regierungschef Alexis Tsipras vor dem Votum. »Ich möchte Nordmazedonien, ein mit Griechenland befreundetes Land, willkommen heißen.« Die Botschafter der 29 NATO-Mitglieder hatten am Mittwoch das Beitrittsprotokoll für Nordmazedonien unterzeichnet. AFP/nd

