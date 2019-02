Eine altersgerechte und bezahlbare Wohnung, das könnte bald für Millionen Rentner zum Problem werden: Darin sind sich Wirtschaftsforscher, Sozialexperten und die Bauwirtschaft einig. Denn die geburtenstarken Jahrgänge gehen demnächst in Rente. »Eine ganze Generation mit deutlich niedrigeren Renten trifft dann auf steigende Wohnkosten«, sagte Matthias Günther vom Pestel-Institut in Hannover. »Deutschland steuert sehenden Auges auf die «Graue Wohnungsnot» zu«.

»Nur fünf Prozent aller Älteren leben in altersgerechten Wohnungen«, sagte Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Schon heute sei es für viele Rentner schwer, steigende Mieten zu zahlen. »Schon jetzt ist die Hälfte der 592 000 Wohngeldbezieher älter als 65.« Die Zahl der Senioren wird aber von heute knapp 18 Millionen bis zum Jahr 2040 auf etwa 24 Millionen steigen - und von deutlich weniger Rente leben müssen, wie das Pestel-Institut in einer in der vergangenen Woche ...