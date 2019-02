Foto: dpa/Matthias Balk

Die Einschränkungen im Öffentlichen Personennahverkehr am Freitag in Berlin dürften erheblich werden. Von Betriebsbeginn an bis 12 Uhr fordert die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten der BVG und deren Tochter Berlin Transport (BT) dazu auf, sich an einem Warnstreik zu beteiligen. Für Freitagmorgen werden mindestens 3000 BVG-Beschäftigte zu einer Protestkundgebung vor deren Zentrale in Mitte erwartet. »Ver.di gibt den Warnstreikhinweis deshalb so frühzeitig bekannt, damit sich Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig auf die Situation einstellen können«, hieß es am Montag.

Hintergrund des Arbeitskampfes sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 14 500 Beschäftigten von BVG und BT. Am Montag waren die Tarifpartner zu einer zweiten - ergebnislosen - Verhandlungsrunde zusammengekommen. »Die Vorstellungen der Tarifparteien liegen momentan noch weit auseinander«, erklärte die Verhandlungsführerin vom Arbeitgeberverband KAV Berlin, Claudia Pfeiffer.

Seitens der Gewerkschaft wurde kritisiert, dass die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt haben. Ver.di fordert für die Beschäftigten eine Absenkung der Arbeitszeit, verbesserte Lohn- und Bonuszahlungen.

Der nächste Verhandlungstermin in den Tarifgesprächen ist für den 5. März vorgesehen.