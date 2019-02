Am Donnerstag wird vor dem Brandenburger Tor eine Tanzdemo der Bewegung »One Billion Rising« (Eine Milliarde erheben sich) stattfinden. Ein Drittel aller Mädchen und Frauen weltweit, also eine Milliarde Menschen, werden im Laufe ihres Lebens geschlagen oder vergewaltigt. Deshalb ruft die aus den USA kommende Bewegung dazu auf, am Valentinstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auf die Straße zu gehen. In Berlin wird die Aktion vom »Centre Talma«, dem Mädchen- und Jungensportzentrum der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit organisiert. joa