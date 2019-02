Bautzen. Die Polizei hat im sächsischen Bautzen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, bei dem so gut wie nichts stimmte. Der 29-Jährige war nicht nur mit 1,92 Promille, viel zu schnell und ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs. Er besaß weder eine gültige Fahrerlaubnis noch richtige Kennzeichen und die erforderliche Haftpflichtversicherung für den Wagen, so die Polizeidirektion Görlitz. Auch lag ein Haftbefehl gegen den Mann vor. dpa/nd

