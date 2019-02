München. Ein Volksbegehren zur Bewahrung der Artenvielfalt hat in Bayern vorzeitig eine entscheidende Hürde genommen. Bis Dienstag hätten sich über eine Million Menschen in Unterschriftenlisten eingetragen, verlautete aus Kreisen der Initiatoren des Volksbegehrens »Rettet die Bienen«. Für einen Erfolg waren Unterschriften von über zehn Prozent aller Wahlberechtigten nötig - also knapp eine Million. Das Volksbegehren zielt auf Änderungen im bayerischen Naturschutzgesetz. dpa/nd