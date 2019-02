Straßburg. Das EU-Parlament hat ein neues Fischereiabkommen mit Marokko auf den Weg gebracht. 415 Abgeordnete stimmten am Dienstag in Straßburg für den Pakt, 189 dagegen. Im vergangenen Jahr war eine Übereinkunft mit dem nordafrikanischen Mittelmeer-Staat zum Fischfang ausgelaufen. Das neue Regelwerk macht europäischen Fischern Vorgaben über die maximalen Fangmengen und soll die Zusammenarbeit zwischen EU und Marokko erleichtern. Nun müssen noch der Rat der Mitgliedstaaten und das Königreich Marokko den Pakt billigen. Gegen die Neuauflage des Abkommens hatten sich Abgeordnete der Grünen, Linken und Sozialdemokraten im EU-Parlament gestemmt. Sie kritisierten, dass das Abkommen auch für die Gewässer gelten sollte, die an die Westsahara grenzen. Das Königreich Marokko erhebt Anspruch auf die Westsahara und kontrolliert sie größtenteils, was aber international nicht anerkannt wird. dpa/nd