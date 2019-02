Fußballer Hakeem Al-Araibi wird nicht nach Bahrain ausgeliefert. Foto: AFP/William West

»Du wirst niemals alleine gehen« - die Fußballhymne schlechthin löst in vielen Stadien der Welt Gänsehaut aus, wenn Fans ihre Herzensklubs anfeuern. »You’ll never walk alone« stimmten auch einige Fans und Unterstützer des bahrainischen Fußballers Hakeem al-Araibi an, als dieser am Dienstag nach seiner Entlassung aus der Haft in Thailand in seiner Wahlheimat Australien ankam. Mehr als zwei Monate saß der 25-Jährige zuvor auf Gesuch von Bahrain in Auslieferungshaft. Im autokratisch regierten Königreich sollte Araibi eine Haftstrafe antreten, zu der er in Abwesenheit verurteilt worden war, weil er 2011 währ...