Leipzig. Das Online-Selbsthilfe-Programm iFightDepression für Patienten mit leichteren Depressionsformen ist nun auch in arabischer Sprache verfügbar. Das Programm der Stiftung Deutsche Depressionshilfe unterstützt Betroffene dabei, ihre Erkrankung besser zu verstehen, und zeigt Übungen für den Alltag. Die arabische Version richtet sich insbesondere an Migranten und soll helfen, Sprachbarrieren und Versorgungsengpässe zu überbrücken. In dem Programm lernen die Betroffenen, den Schlaf zu regulieren und negative Gedankenkreise zu durchbrechen. Hinzu kommt ein Wegweiser zum Gesundheitssystem in Deutschland und zu Anlaufstellen bei psychischen Erkrankungen. nd