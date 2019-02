Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Neu-Isenburg. In bislang 44 deutschen Krankenhäusern gibt es Spezialstationen für Demenzpatienten, wie eine Übersicht der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie zeigt. Die »Special Care Units« seien besonders auf die Behandlung von Geriatriepatienten mit kognitiven Einschränkungen und akuten somatischen Erkrankungen eingestellt. Die Stationen verfügten über separate, wohnlich eingerichtete Räume. Besonders geschultes Personal kümmere sich um die Patienten. Nach ersten Studien sei auf solchen spezialisierten Stationen der Einsatz antipsychotischer Medikamente geringer, Fixierungen und Verlegungen in die Gerontopsychiatrie könnten vermieden werden. Ein bundesweit einheitliches Konzept für derartige Stationen gibt es nicht. nd