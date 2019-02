Berlin. Das Bundeskabinett hat die Berufung von Achim Truger in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorgeschlagen. Dies teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Der 50-Jährige, der an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin im Bereich Makroökonomie und Wirtschaftspolitik lehrt, soll für die Amtsperiode bis März 2024 berufen werden. Er ersetzt als Kandidat der Gewerkschaften den Wirtschaftsweisen Peter Bofinger. Einige neoliberale Volkswirte hatten die Ernennung Trugers im Vorfeld wegen dessen linker Positionen verhindern wollen. Die Berufung erfolgt durch den Bundespräsidenten und ist jetzt noch Formsache. nd