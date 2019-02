Biesenthal. Die beiden mutmaßlichen Täter, die einen Fahrkartenautomaten in Biesenthal (Barnim) gesprengt haben sollen, sind in Haft. Ein 36-Jähriger konnte bereits am Montag kurz nach der Tat festgenommen werden, teilte die Polizeidirektion Ost am Mittwoch mit. Nun sitzt auch sein 34 Jahre alter Komplize in Haft. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört, als Pyrotechnik gezündet wurde. Dann flüchteten Unbekannte in einem Fahrzeug. Als Polizisten den Wagen entdeckten, rannten die Insassen in einen nahen Wald. Einer konnte gestellt werden. Im Auto befanden sich Gegenstände, die auf die Tat deuteten. dpa/nd