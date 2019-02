Wer in Berlin mit der U-Bahn fährt, soll es beim Umsteigen bald leichter haben. In Zügen, die bereits über einen Monitor verfügen, werden künftig auch die Umsteigemöglichkeiten an den Folge- Stationen in Echtzeit mit Minutenangaben angezeigt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mitteilten. In den kommenden Wochen werde das neue Angebot in die U-Bahnen nach und nach integriert. Im Vorfeld wurde das Angebot in fünf U-Bahnzügen getestet. dpa/nd