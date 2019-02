Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch für einen Großeinsatz der Polizei am Rummelsburger See in Berlin gesorgt, weil er einen Mann mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Er soll am Dienstagabend die Waffe gezogen haben, als er den 45-Jährigen an einem Bootssteg traf, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Anschließend verschwand der Angreifer. »Die Hintergründe sind noch völlig unklar«, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten suchten den Tatverdächtigen mit der Wasserschutzpolizei, einem Hubschrauber - auch ein Spezialeinsatzkommando wurde eingesetzt. Der Einsatz fand in unmittelbarer Nähe des besetzten Schiffes Freibeuter statt. dpa/nd