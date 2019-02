Im Bezirk Neukölln gibt es ab sofort eine Tagesklinik für psychosomatische Erkrankungen. »Wir wollen Menschen helfen, die körperliche Beschwerden haben und gleichzeitig seelisch leiden - mit einer wohnortnahen Versorgung«, erklärte die Chefärztin der Psychosomatischen Tagesklinik Sonnenallee, Ingrid Munk, am Mittwoch. Wenn eine stationäre Behandlung im Krankenhaus nicht notwendig und eine ambulante Therapie jedoch zu wenig ist, sei die neue Tagesklinik eine gute Option, so die Medizinerin. mkr

Lager dreier polnischer Obdachloser in Mitte aufgelöst / Bezirksamt verteidigt den Einsatz

Die Bundesregierung steht für Gespräche zur Rettung des von Schließung betroffenen Infinera-Standorts in Berlin-Spandau bereit

Rund 12.000 Angestellte beteiligen sich am Warnstreik des öffentlichen Dienstes

